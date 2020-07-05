Оля Полякова показала голую попу для привлечения лайков
11:10, 05 июля 2020Звезды
129 0
Певица показала, как лежит на шезлонге.
Оля показала фото / фото instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографию, где она лежит на шезлонге у бассейна.
Читайте такжеОля Полякова сверкнула грудью в откровенном платье
На снимке звезда предстала в черном раздельном купальнике. Полякова лежит на животе, соответственно видно ее голую попу и длинные стройные ноги. Певица отметила, что это пост для привлечения лайков.
"Самая самая супер попа в мире! Королева!", "Оленька, вы очень шикарная и позитивная, я Вас очень люблю, и большая молодец, что не обращаете внимание на злые языки, так не каждый сможет. Браво", "Ух уж эти инфернальные изгибы", "Отличные ножки и хорошая фигура", - написали подписчики.
Оля показала попу / фото instagram.com/polyakovamusic
Как сообщал УНИАН, дочь Оли Поляковой покорила сеть платьем с глубоким декольте.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter