Полякову раскритиковали в сети / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова выступит 31 декабря на "Дизель Шоу" и поздравит украинцев с Новым годом.
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В Instagram появился ролик, на котором Оля поздравляет украинцев с праздниками. При этом фанаты не особо вслушивались в то, что говорит певица. Все их внимание было направлено на глубокое декольте певицы.
Полякова надела блестящее мини-платье, в которое не вместила всю грудь. Стоит отметить, что у Оли пышные формы.
"Топчик", "Королева трасы разве что", "Полякова уже в прошлом", - написали фанаты.
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