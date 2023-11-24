Это произошло еще в тот период, когда она работала в РФ.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что в 2015 году она активно строила свою карьеру в России, однако она всегда была проукраински настроена. По ее словам, ей сложно было находить общий язык с россиянами, потому что они не воспринимали позицию других людей.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что даже подралась с одним из операторов телешоу на росТВ. Как оказалось, Оле не понравилась его пророссийская позиция, поэтому она полезла к нему с кулаками.

"Однажды я даже подралась с оператором. Он такую хр*нь говорил, что я просто полезла к нему драться. Говорил об этом "распятии мальчиков" и всяком другом, что слышал по телевизору. Нам казалось, что с ними можно говорить и убедить. Это неправда", – сказала Полякова.

Она добавила, что несмотря на драку ей не удалось донести правду до российского оператора.

К слову, в начале 2015 года Полякова прекратила любое сотрудничество со страной-агрессора. Она вернулась в Украину и начала развиваться на родине. Сейчас певица говорит, что рада, что тогда приняла такое решение.

"Для меня великая радость, что артисты, развернувшиеся в начале 2015 года в сторону Украины и начавшие развивать украинский шоу-бизнес здесь… Эти артисты его и сделали буквально за три-четыре года. Красивым, изысканным, разнообразным", – отметила Полякова.

Напомним, Оля Полякова сильно поправилась и назвала причину.

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