Телеведущую жестко раскритиковали за участие в "Танцах со звездами".

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в инста-сториз обращение к своим подписчикам.

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По ее словам, после вылета из шоу "Танцы со звездами" она впервые решила почитать комментарии о себе. Хотя ранее она таким не занималась.

"Некоторые писали страшные вещи, которые даже не буду повторять. Такое впечатление, что я начала какую-то войну, или придумала коронавирус, или кого-то убила. Обо мне писали, как о какой-то негодяйке, а я просто танцевала. Все эти месяцы я танцевала. Я выходила на паркет, преодолевая свой страх. Месяцы тренировок, ежедневно по 5-6 часов в тренировочных залах. Я не видела своих детей, выходные были без мужа", - сказала Оля.

Также телеведущая задается вопросом, почему именно она стала жертвой хейта. Ведь она никому ничего плохого не сделала.

"Почему поступили так со мной? Почему именно в мой адрес летят все эти ужасы? Над этим я сейчас и думаю", - добавила Оля.

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Автор: Диана Могилевич