Телеведущая живет в центре Киева.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала свои роскошные апартаменты в центре Киева.

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Звезда живет со своим супругом и тремя детьми на Подоле, так как этот район напоминает ей Львов. Интерьер в ее квартире выполнен в светлых тонах, с использованием натуральных материалов – камня и дерева.

"Для меня интерьер дома – это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был "ever green" и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель. Разве реставрировать. Я люблю, когда стиль в доме живет с хозяином, взрослеет, стареет" – написала Ольга в Instagram.

Недавно Фреймут решила немного изменить интерьер и повесила на стену панно в виде карты мира. По ее словам, деревянная карта из экологичных материалов победила консервативность вкуса.

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Автор: УНИАН