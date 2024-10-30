Оля Цибульская впервые высказалась о своем отъезде за границу: 'Для многих это предательство'

Артистка объяснила, почему уехала.

Украинская певица Оля Цыбульская впервые решила прокомментировать выезд за границу вместе с сыном Нестором.

Недавно исполнительница неожиданно сообщила, что покинула Украину после тревожной ночи обстрелов. На тот момент Цыбульская не стала вдаваться в подробности и исчезла из соцсетей.

Сейчас же она намекнула, что не уехала с концами, а просто отправилась воплощать в жизнь свою мечту.

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"Я открыла список из 100 желаний, которые писала год назад. Сбылось только два. 98 – в задницу. Мои личные мечты не сбылись. Потому что не ко времени. Не в приоритете. И я наконец решилась. Сделать шаг. Чтобы услышать себя. Чтобы встать на волну. И чтобы в списке из 100 желаний сбылось хотя бы три. Я вспомнила, какое счастье на вкус. Оказывается, оно действительно только для решительных и бесстрашных", – поделилась Оля.

Певица поделилась кадрами с живописного побережья, где вместе с сыном выбирала снаряжение, чтобы впервые попробовать серфинг. На некоторых фото с поездки она засветила названия португальских городов.

Таким образом стало известно, куда именно уехала артистка. Однако она также сообщила, что возвращается домой, в Украину.

"Я восстановила нервы, прошла личную психотерапию, дала сыну возможность поспать в тишине, и мы по плану возвращаемся домой. Судя по комментариям в сети, вывезти ребенка за границу, спасая детство, до сих пор для многих – "измена". Никогда этого не пойму. Знаю – всем больно. Так, что не знаешь как дышать, чтобы никого не задеть. И сама дышишь так, чтобы никто не задел. Моя профессия – это ответственность. И мое место в такое время в Украине. Это неизменно", - добавила Оля.

Напомним, ранее Оля Цибульская рассказала о самом сложном периоде во время войны.

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