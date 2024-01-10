Певица Оля Цибульская всегда поражает своей откровенностью в сети. Недавно она призналась в инстаграме, что имеет проблемы с волосами.
Женщина была вынуждена принять определенные меры, чтобы спасти их. Поэтому сейчас она начала носить парик.
"Да, на съемки решила одевать парик. В шоу-бизнесе многие его носят, но мало кто об этом говорит. Мне скрывать нечего. Вы понимаете, что постоянные укладки забирают кучу волос, а потом никакие маски или массажи головы нормально не работают. Поэтому я решила беречь свое здоровье, свою копну сена. А эта копна мне лично нравится", - рассказала певица.
Кстати, женщина часто меняет образы и любит эксперементировать. Однако такие трансформации затем имеют неутешительные последствия.
Напомним, Оля Цибульская недавно рассказала о своем желание пойти на фронт в первые дни войны. Женщина была решительно настроена, однако психолог отговорила ее и заверила, что она больше нужна в тылу и своей семье.