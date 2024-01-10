Певица откровенно рассказала о проблемах с волосами.

Певица Оля Цибульская всегда поражает своей откровенностью в сети. Недавно она призналась в инстаграме, что имеет проблемы с волосами.

Женщина была вынуждена принять определенные меры, чтобы спасти их. Поэтому сейчас она начала носить парик.

"Да, на съемки решила одевать парик. В шоу-бизнесе многие его носят, но мало кто об этом говорит. Мне скрывать нечего. Вы понимаете, что постоянные укладки забирают кучу волос, а потом никакие маски или массажи головы нормально не работают. Поэтому я решила беречь свое здоровье, свою копну сена. А эта копна мне лично нравится", - рассказала певица.

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Кстати, женщина часто меняет образы и любит эксперементировать. Однако такие трансформации затем имеют неутешительные последствия.

Напомним, Оля Цибульская недавно рассказала о своем желание пойти на фронт в первые дни войны. Женщина была решительно настроена, однако психолог отговорила ее и заверила, что она больше нужна в тылу и своей семье.

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