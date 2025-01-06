Певица поздравила мальчика с праздником.

Украинская певица Оля Цибульская публично обратилась к своему сыну Нестору.

Оказалось, что сегодня, 6 января, мальчик празднует свой день рождения. Ему исполнилось 10 лет. По случаю праздника артистка решила поздравить сына в своем Instagram и написала о его достижениях.

"С Днем Рождения, сыночек. Тебе сегодня 10. "Первые две цифры в жизни" - как ты говоришь. Ты в этом году столько всему научился! Стал на лыжи, на серфинг, паркур, фортепиано, рисование, плавание, увидел Америку, готовил, катался на роликах, учился, программировал, читал. Ты в этом году заметил, как быстро течет время и просил меня остановить его. Ты знаешь, я тоже боялась времени. Боялась, что оно летит, а я не успеваю", - отметила Цибульская и показала видео с именинником.

Также Оля отметила, что очень любит сына и написала об этом так:

"Время не может забрать у нас счастливые моменты, которые остаются с нами на всю жизнь. Ты - наш с папой океан счастливых моментов. Самая большая любовь. С Днем Рождения, лучший в мире сын".

Напомним, недавно Оля Цибульская стала жертвой мошенников и раскрыла их схему. У нее пытались угнать авто, заблокировав руль.

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