Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в костюме с анималистическим принтом. Она подобрала леопардовую юбку длины макси, такой же расцветки жакет и коричневые сапожки на высоком каблуке. А дополнила образ красным удлиненным пальто.
Интересно, что певица позировала возле Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Неужели Оля решила вернуться в студенческие годы?
Также Оля рассказала, что училась не в этом университете, а в двух других. При этом два своих диплома она потеряла.
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