Оливия Калпо в откровенном образе пожаловалась на ритм жизни

Звезда опубликовала в Instagram ностальгическое фото с яхты, на котором предстала в мини-шортах и белом топе.

27-летняя американская модель Оливия Калпо показала подписчикам из соцсети фото с подписью, как она скучает по привычному ритму жизни.

Звезда опубликовала в Instagram ностальгическое фото с яхты, на котором предстала в мини-шортах и белом топе.

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Обладательница титула "Мисс Вселенная 2012" публикует архивные кадры из своей галереи, которые напоминают ей о моментах докарантинного периода.

На фото Оливия Калпо наслаждается морской прогулкой на яхте. Для отдыха в солнечный день она выбрала платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и не создавало лишнего дискомфорта в жару. Откровенный образ подчеркнул ее тонкую талию и длинные ноги.

Как сообщал ранее УНИАН, популярная супермодель Белла Хадид порадовала подписчиков серией новых пикантных фото.