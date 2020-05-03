Оливия Калпо в откровенном образе пожаловалась на ритм жизни
23:04, 03 мая 2020Звезды
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Звезда опубликовала в Instagram ностальгическое фото с яхты, на котором предстала в мини-шортах и белом топе.
Оливия Калпо - обладательница титула "Мисс Вселенная 2012"/ Фото: instagram.com/oliviaculpo
27-летняя американская модель Оливия Калпо показала подписчикам из соцсети фото с подписью, как она скучает по привычному ритму жизни.
Звезда опубликовала в Instagram ностальгическое фото с яхты, на котором предстала в мини-шортах и белом топе.
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Обладательница титула "Мисс Вселенная 2012" публикует архивные кадры из своей галереи, которые напоминают ей о моментах докарантинного периода.
На фото Оливия Калпо наслаждается морской прогулкой на яхте. Для отдыха в солнечный день она выбрала платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и не создавало лишнего дискомфорта в жару. Откровенный образ подчеркнул ее тонкую талию и длинные ноги.
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