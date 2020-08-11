Ольга Сумская показала грязные фото с мужем
11:00, 11 августа 2020Звезды
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Актриса опубликовала новые фото.
Ольга показала фото / instagram.com/olgasumska
Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в Instagram фотографии, где позирует со своим супругом Виталием Борисюком.
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Пара отдыхает на озере Сиваш и делиться летними фотографиями. На снимках Ольга предстала в купальнике и розовом парео, а ее муж - в голубой футболке.
Забавности фото добавило то, что супруги обмазались глиной. По словам Сумской, целебные грязи возле розового озера самые ценные в Украине.
Ольга показала фото / instagram.com/olgasumska
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