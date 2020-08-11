цей матеріал доступний українською

Ольга Сумская показала грязные фото с мужем

11:00, 11 августа 2020
Звезды
985 0
Ольга показала фото / instagram.com/olgasumska

Читайте такжеНадя Дорофеева засветила обнаженную грудь

Пара отдыхает на озере Сиваш и делиться летними фотографиями. На снимках Ольга предстала в купальнике и розовом парео, а ее муж - в голубой футболке.

Забавности фото добавило то, что супруги обмазались глиной. По словам Сумской, целебные грязи возле розового озера самые ценные в Украине.

Ольга показала фото / instagram.com/olgasumska

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter