"Мне вообще все равно": Ольга Куриленко оправдалась за слова об отсутствии украинской крови

Ранее актриса заявила, что она не украинка, а славянка и поздравила "наших" с Днем победы.

Известная голливудская актриса Ольга Куриленко попыталась объясниться за свое недавнее заявление о том, что у нее нет украинской крови.

Об этом идет речь в ее посте в Instagram.

Говоря о своем поздравлении с Днем победы, актриса заявила все дискуссии, которые появились после него, являются выдумками.

"Ничего, в чем вы меня обвиняете я не говорила. Нигде в моих постах вы не найдёте ни слова, о том, что я не люблю Украину, ни слова о том, что я от неё отрекаюсь, ни слова о том что я не люблю Украинцев, ни слова о теперешнем конфликте Украины с Россией (про, что здесь вообще и речи не было), ни слова про коммунизм и т.д. и т.п. Все это ваши выдумки!", - написала она.

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"Раз вам так уж важно знать моё мнение, то могли бы просто спросить и я бы ответила: я люблю Украину и ее людей! И поздравление с победой их касается, т.к. Украина входила в СССР во времена войны!", - пояснила актриса.

Вспоминая о результатах теста ДНК, который, по ее словам, показал отсутствие украинской крови, Куриленко назвала это констатацией факта.

"Мне вообще все равно какая во мне кровь - я не расистка! Я ко всем кровям (и цветам кожи) отношусь с любовью", - призналась она, добавив, что в цивилизованном мире расизм преследуется.

Как сообщал УНИАН, ранее Куриленко угодила в скандал, поздравив "наших" с Днем победы, а после вовсе заявила, что является не украинкой, а славянкой.