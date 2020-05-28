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Ольга Куриленко показала оригинальное фото на фоне ковра

12:40, 28 мая 2020
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Ольга Куриленко в детстве и сейчас / фото Instagram Ольги Куриленко

Оригинальный снимок она опубликовала на своей странице в "Instagram".

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На фото еще маленькая Оля Куриленко держит за руку уже взрослую Ольгу. Оригинальный снимок был сделать, по всей видимости, еще в Украине (Ольга Куриленко родом из Бердянска - УНИАН). 

"Я с маленькой собой", - подписала фото Куриленко.

Такой фотошоп пришелся по душе поклонникам:

"Ольга - умница. Сделать такую головокружительную карьеру в Голливуде и остаться добрым, чутким и светлым ангелом - это большого стоит. Ольга - Вы настоящая Богиня";

"Нормальный такой ковёр сзади на стене";

"Ковер на стене - это по-нашему";

"...прекрасное дитя, было и есть";

"Вообще не изменилась!!! Хорошенькая", - отметили фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Куриленко в купальнике раздразнила поклонников.

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Теги: #фото#Ольга Куриленко топлес