Ольга Куриленко показала оригинальное фото на фоне ковра

Артистка порадовала поклонников снимком из детства.

Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко показала поклонникам необычное фото, где переплетаются прошлое и настоящее.

Оригинальный снимок она опубликовала на своей странице в "Instagram".

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На фото еще маленькая Оля Куриленко держит за руку уже взрослую Ольгу. Оригинальный снимок был сделать, по всей видимости, еще в Украине (Ольга Куриленко родом из Бердянска - УНИАН).

"Я с маленькой собой", - подписала фото Куриленко.

Такой фотошоп пришелся по душе поклонникам:

"Ольга - умница. Сделать такую головокружительную карьеру в Голливуде и остаться добрым, чутким и светлым ангелом - это большого стоит. Ольга - Вы настоящая Богиня";

"Нормальный такой ковёр сзади на стене";

"Ковер на стене - это по-нашему";

"...прекрасное дитя, было и есть";

"Вообще не изменилась!!! Хорошенькая", - отметили фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Куриленко в купальнике раздразнила поклонников.

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