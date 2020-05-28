Ольга Куриленко показала оригинальное фото на фоне ковра
Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко показала поклонникам необычное фото, где переплетаются прошлое и настоящее.
Оригинальный снимок она опубликовала на своей странице в "Instagram".
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На фото еще маленькая Оля Куриленко держит за руку уже взрослую Ольгу. Оригинальный снимок был сделать, по всей видимости, еще в Украине (Ольга Куриленко родом из Бердянска - УНИАН).
"Я с маленькой собой", - подписала фото Куриленко.
Такой фотошоп пришелся по душе поклонникам:
"Ольга - умница. Сделать такую головокружительную карьеру в Голливуде и остаться добрым, чутким и светлым ангелом - это большого стоит. Ольга - Вы настоящая Богиня";
"Нормальный такой ковёр сзади на стене";
"Ковер на стене - это по-нашему";
"...прекрасное дитя, было и есть";
"Вообще не изменилась!!! Хорошенькая", - отметили фолловеры.
Как сообщал УНИАН, ранее Куриленко в купальнике раздразнила поклонников.
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