Телезвезда поделилась, как мальчик проводит время с сестрой.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая сейчас живет в Великобритании, поделилась семейным контентом. Знаменитость впервые за долгое время опубликовала фото с сыном.

В последнее время Фреймут все чаще показывает своих детей в Instagram. В частности, 18-летняя Злата и 6-летняя Евдокия частые гости в соцсетях звездной мамочки, однако 8-летний сын Валерий - нет. Но в этот раз Ольга решила не скрывать мальчика и, едва ли не впервые показала, как он заметно подрос.

На фотографии Валерий сидит в ресторане и ест итальянскую пасту, а рядом стоит холодный напиток. Как написала ведущая, мальчик проводил время со старшей сестрой Златой, которая прилетела на каникулы в Лондон.

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Телезвезда рассказала, что старшая дочь, когда присматривает за братом и сестрой, всегда ходит с ними в кафе.

"Когда Злата за няню", - лаконично подписала кадр Фреймут.

Стоит указать, что сейчас 18-летняя Злата живет отдельно от семьи. Она учится в США, где уже успела окончить школу, и планирует поступать в вуз. Зато Евдокия и Валерия живут вместе с мамой в Великобритании и учатся в школе.

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким кадром с младшей дочерью и впервые показала ее лицо. Евдокия точная копия звездной мамы.

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