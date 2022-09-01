Избранника Златы Митчелл зовут Оскар.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о парне своей старшей дочери Златы Митчелл. Девочка живет в США, поэтому бойфренда нашла себе именно там. Даже несмотря на то, что ей всего лишь 16 лет, звездная мама дает Злате достаточно свободы и возможность собственного выбора.

Как рассказала Фреймут в интервью "КП", с возможным будущим зятем уже познакомилась и у нее о нем сложилось исключительно положительное впечатление.

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"У Златы прекрасный бойфренд. Я очень люблю Оскара. Это нереально умный ребенок из хорошей семьи, он тоже очень много делает для Украины. У него все мысли об Украине, у него в плейлисте – украинские песни. Он помогал Злате собирать деньги для украинских деток, которые приехали за границу", - сказала Фреймут.

Напомним, Ольга Фреймут призналась, что ее дочь травят из-за внешности. Впрочем телеведущая считает неприемлемым постоянные сравнения ее с ребенком, ведь они - разные люди с разными привычками, взглядами на жизнь, внешностью и мировосприятием. Фреймут добавила, что травили даже парня Златы Оскара за якобы "не такого" цвет кожи.

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