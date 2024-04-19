Первая леди Украины осудила циничное убийство граждан.

В ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и области. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала очередной российский террор на территории государства.

Елена Зеленская призвала мировое сообщество прекратить промедление. Она подчеркнула, что прямо сейчас происходит террор, от которого гибнут украинцы. В своей заметке в Twitter первая леди акцентировала, что среди погибших на Днепропетровщине есть дети:

Опять ночная террористическая атака. Россияне ударили по жилым домам в центре Днепра и по населенным пунктам области. К сожалению, много пострадавших. Среди раненых - железнодорожники, а среди 8 погибших - дети. Мои соболезнования близким. Этому террору не может быть оправдания.

Отметим, что враг ударил ракетами по объектам инфраструктуры, предприятию и многоэтажкам Днепропетровщины. Под прицелом россиян оказались еще и объекты Укрзализныци. Сейчас продолжается спасательная операция и сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

К слову, всего два дня назад, 17 апреля, Елена Зеленская комментировала обстрел Чернигова. Тогда во время атаки погибло 18 человек, а сейчас она снова оповестила международное сообщество о новом убийстве украинцев Россией.

Напомним, ранее Елена Зеленская удивила признанием. В детстве Первая леди Украины мечтала совсем о другой профессии.

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