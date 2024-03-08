В детстве она мечтала совсем о другой профессии.

Первая леди Украины Елена Зеленская в новом выпуске шоу "Мир наизнанку" рассказала, что никогда не хотела быть женой президента. По ее словам, у нее были совсем другие детские мечты.

Как призналась супруга Владимира Зеленского, она хотела быть стюардессой. Она говорит, что в то время ей казалось, что это очень романтическая профессия.

Однако после школы Зеленская поступила в университет, где изучала городское строительство и хозяйство, а позже начала работать на телевидении.

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"В школе часто задавали написать сочинение: "Кем ты хочешь быть в будущем?" Я написала сочинение, что хочу быть стюардессой. Казалось, это такая романтическая профессия – у них форма, и они ходят в самолетах такие прекрасные. Я училась в университете – это было городское строительство и хозяйство, я должна была быть строителем, работала на телевидении. Я была сценаристом юмористических программ, а потом еще и редактором", – рассказала Зеленская.

Потом, продолжила первая леди, ее супруг стал президентом и у нее появилась другая работа.

"Никогда не мечтала быть женой президента. Но мне кажется, что мало кто об этом мечтает. Возможно, есть такие люди", – добавила Зеленская.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, чем сейчас занимаются его дети.

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