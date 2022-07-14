Певица со слезами на глазах рассказала о потери.

Украинская певица ROXOLANA сегодня должна была выступить в Виннице, но ее концерт сорвался из-за ракетного удара по центру города.

В результате обстрелов Винницы пострадала и ее команда. По словам певицы, один человек из команды погиб, второй - в тяжелом состоянии, его оперируют.

"Во время ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей в тяжелом состоянии продолжает бороться за жизнь в операционной. Мы молимся об их жизни и жизни всех, кто пострадал сегодня. Мы никогда не простим. Средства за билеты со всех концертов будут возвращены. Пожалуйста, молитесь", - написала певица на своей странице в Instagram.

Напомним, сегодня, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. В результате обстрела пострадало много людей, а также есть жертвы, среди которых маленький ребенок.

Украинские знаменитости уже отреагировали на зверства российской армии в Украине.

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