Александра Билобров показала фотографии, сделанные на фоне Эйфелевой башни.

Девушка фронмена группы Kalush Orchestra Александра Билобров похвасталась выходными в Париже. У себя в Instagram-блоге она написала, что уже давно мечтала там побывать.

"Идеальные выходные. Ты осуществил мою детскую мечту. Спасибо", - написала Саша под фотографиями и видео, сделанными во Франции.

Неизвестно, был ли рядом Олег Псюк во время этого путешествия, так как ни на одном из снимков его нет. Однако сейчас группа, победившая в этом году на Евровидении, ездит с благотворительным туром в поддержку Украины.

Деньги, вырученные в ходе проведения концертов, артисты передают на помощь украинским военным и беженцам.

Напомним, Евровидение 2023 проведут не в Украине. Несмотря на то, что Kalush Orchestra выбороли победу и заняли первое место, организаторы конкурса обратились к другой стране. Аргументировал Европейский вещательный союз такое решение тем, что на территории Украины сейчас небезопасно.

Ранее УНИАН также сообщил как выглядит и чем занимается Стефания из песни группы Kalush Orchestra.

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