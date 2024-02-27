Писательница назвала свои аргументы.

Недавно украинская писательница Оксана Забужко отметила, что украинцы и россияне не могут участвовать в совместных мероприятиях.

Она настаивает на том, что общение с представителями РФ - это абсолютное табу сейчас.

"Мне очень не нравится, как пробуют в этом формате, что якобы всем нужно проверять файлы "кто "за Путина" или "против Путина" и, если что, то мы не должны с ними появляться. Нет-нет-нет. Это очень плохая манипуляция, которую люди российской культуры и украинцы, которые сотрудничали с российскими коллегами до самого полномасштабного вторжения, пробуют навязать", - отметила Оксана в интервью DW Ukrainian.

Поэтому женщина добавляет, что нужно игнорировать всех россиян при любой возможности так:

"Не бойтесь дорогие русскоязычные украинцы произнести, что вы против. Если вам трудно это озвучить для себя, если вы до сих пор думаете, как же их поделить на "хороших" и "плохих"... Участие, извините, украинцев в совместных мероприятиях с россиянами публично невозможно не потому, что они "за Путина" или "против Путина", а невозможно потому, что это посыл неправильного месседжа публике западной, что якобы между нами возможен диалог, что здесь не представитель страны-мучителя и страны-жертвы. Иерархия сбивается, понимаете?".

Поэтому любое общение с россиянами, по словам писательницы, было актуальным 10 лет назад.

"Демонстрировать диалог - это значит обнулять 10 лет пролитой крови. Диалог был возможен до 2014-го года. С тех пор, как началась агрессия, это конец диалога. Первые погибшие, первые разрезанные животы украинских граждан за желто-голубой флаг - это конец диалога", - подчеркнула Забужко.

Напомним, недавно режиссер Ахтем Сеитаблаев назвал условие для окончания войны.

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