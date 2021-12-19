Последнее время Злата часто видится с участником "Холостячки 2".

Украинская певица и главная героиня второго сезона романтического реалити "Холостячка" Злата Огневич после расставания с Андреем Задворным начала общаться с другим участником Максимом Тарапатой.

Мужчина поддержал девушку после болезненного расставания, и сейчас они очень много общаются и часто видятся. В программе "Невероятная правда о звездах" певица рассказала, что пока не готова к новым отношениям.

"Я очень счастлива, что в моей жизни есть такой человек (Макс Тарапата, - УНИАН)... Дружба всегда строится на любви, доверии, понимании. Дружба для меня – это тоже любовь к человеку. Я хочу сказать, что все возможно", - сказала Злата.

Читайте такжеСофия Ротару сейчас и 50 лет назад: как изменилась звезда (фото)Кроме того, Макс также признался, что в их отношениях со Златой сейчас открывается другая грань: "Любовь – сильное и глубокое чувство. Я бы не хотел, чтобы Злата просто исчезла из моей жизни. Сейчас в наших отношениях со Златой открывается немножко другая грань".

Напомним, ранее участник "Холостячки" Олег Плахотнюк слил всю правду об отношениях Огневич и Задворного.

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Автор: Диана Могилевич