Принцесса Беатрис впервые станет мамой / фото instagram.com/theroyalfamily/

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис беременна. Она родит своего первенца осенью 2021 года. Отцом ребенка является ее муж Эдоардо Мапелло Моцци, за которого она вышла замуж в 2020 году.

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Радостной вестью поделились представители королевской семьи в Instagram. Поскольку у принцессы Беатрис, в отличие от ее сестры Евгении, нет собственного аккаунта в соцсетях, то все поздравления присылают ей в профиле Елизаветы II.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелло Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", – говорится в сообщении.

Фото instagram.com/theroyalfamily/

На символическом фото можно увидеть саму принцессу Беатрис и ее мужа в день свадьбы, 17 июля 2020 года.

Отметим, что по состоянию на 2021 год принцесса Беатрис занимает девятое место в линии престолонаследия. У нее всегда была тесная связь со своей бабушкой Елизаветой II и покойным дедушкой принцем Филиппом. В день своей свадьбы она даже надела платье своей бабушки.

Свадьба принцессы Беатрис в 2020 году / фото instagram.com/theroyalfamily/

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Автор: Виктория Гордиенко