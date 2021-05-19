Ребенок должен появиться на свет осенью 2021 года.

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис беременна. Она родит своего первенца осенью 2021 года. Отцом ребенка является ее муж Эдоардо Мапелло Моцци, за которого она вышла замуж в 2020 году.

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Радостной вестью поделились представители королевской семьи в Instagram. Поскольку у принцессы Беатрис, в отличие от ее сестры Евгении, нет собственного аккаунта в соцсетях, то все поздравления присылают ей в профиле Елизаветы II.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелло Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", – говорится в сообщении.

На символическом фото можно увидеть саму принцессу Беатрис и ее мужа в день свадьбы, 17 июля 2020 года.

Отметим, что по состоянию на 2021 год принцесса Беатрис занимает девятое место в линии престолонаследия. У нее всегда была тесная связь со своей бабушкой Елизаветой II и покойным дедушкой принцем Филиппом. В день своей свадьбы она даже надела платье своей бабушки.

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Автор: Виктория Гордиенко