Владимира Талашко отправили в отпуск с дальнейшим отстранением от работы.

Преподавателя университета театра и кино имени Карпенко Карого Владимира Талашко отстранили от работы после того, как вокруг него разразился скандал.

Сейчас его отправили в отпуск с дальнейшим отстранением от работы. И это несмотря на то, что он набрал себе уже первый курс.

"Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook", - сказала и.о. ректора Галина Миленькая в комментарии "Громадському радіо".

Также она сказала, что девушки жалуются еще на одного преподавателя. Его уже попросили прокомментировать происходящее, но он только возмутился.

Читайте такжеПоявилась реакция Владимира Талашко на обвинения в секс-домогательствах студенток

"В сообщениях фигурирует имя еще одного преподавателя. Ему прислали материал для ознакомления и чтобы он изложил по этому поводу свою точку зрения. Он возмущен из написанного", - добавила Миленькая.

Владимира Талашко обвинили в домогательствах

Сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в Facebook несколько историй, согласно которым 75-летний советский актер Владимир Талашко совершал неправомерные действия в адрес девушек в течение 20 лет. В посте указано, что Талашко приглашал девушек к себе домой. После нескольких бокалов алкоголя он устраивал девушкам фотосессии в стиле ню, а затем пытался заняться с ними сексом.

Также в домогательствах Владимира Талашко обвинила работница Министерства юстиции Юлия Кондратская.

Министерство культуры и информационной политики инициирует служебное расследование после жалоб в отношении Талашко после жалоб о домогательствах.

Автор: Диана Могилевич