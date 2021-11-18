Композиция получила название Sorry 2.

Популярная украинская певица Настя Каменских записала совместную песню с начинающим артистом Васей Демчуком.

Короткий ролик с отрывком композиции исполнительница показала в своем Instagram.

Вася Демчук – участник шоу "Поют все". Вместе с Каменских он сделал ремейк на свою песню Sorry. Новая композиция получила название Sorry 2.

"Вася Демчук x NK – Sorry 2, 19.11. Это песня о прощании с прошлым и о страсти, которая сжигает до тла. Каждый из вас услышит в ней свою историю", – подписала Каменских ролик.

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До этого Настя Каменских заинтриговала фанатов совместным фото с Васей Демчуком, на котором не было видно его лица.

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Автор: Катерина Шварц