Монро задели слова певицы, которая назвала ее скандальной.

Украинская травести-дива Монро публично пристыдила певицу Настю Каменских. Ее задели слова артистки, сказанные на шоу "Маска".

На своей странице в Facebook Монро обратилась к Каменских с претензией.

Так, в эфире шоу певица заявила, что травести-дива является скандальной личностью. Монро не понравились такие слова и она решила не отмалчиваться.

"Кто-то объяснит мне, в чем моя скандальность? В том, что не побоялась быть собой и заявить об этом?! Доколе публичные ЛГБТ-люди будут восприниматься коллегами через призму скандальности и эпатажа?! А, Настя?!", - гневно написала Монро.

Травести-дива также "уколола" Каменских в ответ. Она написала, что сама певица является более скандальной персоной. В качестве аргумента Монро привела личную жизнь артистки, которая, как известно, закрутила роман с Потапом еще тогда, когда он был в браке с Ириной Горовой.

"Как по мне, вы более скандальная, с учётом вашей личной жизни", - добавила Монро.

Пользователи поддержали травести-диву и согласились с тем, что ее едва ли можно назвать скандальной персоной. Сама Каменских пока что не комментировала ситуацию, которая возникла из-за ее слов о Монро.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко