Певица призналась, что это решение не было для нее легким, хотя это не первое ее тату.

Украинская певица Надя Дорофеева сделала новое тату. Надпись звезда выбрала не случайно.

Об этом она сообщила в Instagram.

Певица набила на ноге лаконичную надпись raznotsvetnaya.

Дорофеева пояснила, что пообещала себе быть смелее, ведь это поможет воплощать в жизнь мечты, ставить цели, прыгать выше головы, стремиться и достигать большего.

"Я каждый день борюсь со своими внутренними страхами и неуверенностью, чтобы быть смелее. С вами в своих постах, например. В какой-то момент позволила себе не пытаться быть идеальной "хорошей девочкой", ведь это так по-дурацки", - призналась звезда.

Новая татуировка стала для певицы проявлением смелости. Надя призналась, что это решение не было для нее легким, хотя это не первое ее тату.

"Для кого-то это как выпить чашку кофе, а я долго думаю и решаюсь, и к каждому подхожу обдуманно и готовлюсь. Каждое на моем теле - проявление меня. Мое новое тату - напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что надо быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть", - объяснила звезда.

Дорофеева выбрала надпись raznotsvetnaya не случайно, ведь именно так будет называться ее новый трек.

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