Новый бойфренд Эммы Уотсон оказался экс-продавцом марихуаны

Западным СМИ удалось вычислить, с кем встречается актриса.

Голливудская актриса Эмма Уотсон встречается с бизнесменом Лео Робинтоном.

Осенью прошлого года в Сеть попали фото, на которых 29-летнюю звезду "Гарри Поттера" застали за поцелуями с таинственным незнакомцем, сообщает издание Daily Mail.

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Но только сейчас СМИ удалось вычислить, кем все-таки является этот парень. Раньше Лео работал в компании, специализирующейся на легальной продаже марихуаны, однако оставил бизнес в июне 2019 года.

После обнародования общих снимков Лео удалил все свои соцсети, однако, как оказалось, сохранить отношения в тайне паре, так и не удалось.

По информации инсайдеров, отношения пары довольно серьезные, поскольку Уотсон уже даже познакомила любимого с родителями, устроив совместный семейный ужин.

"У Эммы серьезные намерения относительно Лео, она уже познакомила его с родителями. Они вместе ходили в ресторан The Ivy, в престижном районе Лондона Сент-Джонс-Вуд, в декабре прошлого года", - передает связь слова инсайдера издание.

Как сообщал ранее УНИАН, предыдущие отношения Уотсон с актором Кортом Оверстритом продержались полгода.