В семье популярного музыканта пополнение.

Английский певец Эд Ширан сообщил радостную новость. Его супруга Черри Сиборн родила ему второго ребенка.

Так, у пары родилась дочка, но ее имя они пока держат в секрете. В своем Instagram музыкант лишь опубликовал фото детских белых носочков.

"Хочу поделиться с вами, что у нас появилась еще одна прекрасная девочка. Мы оба влюблены в нее и мы счастливы быть семьей из четырех человек", – подписал фото Ширан.

Отметим, Эд Ширан и Черри Сиборн официально оформили свои отношения в 2019 году. Через год у них родилась дочь Лайра Антарктика, а сейчас супруга подарила музыканту еще одну дочь.

Известно, что Эд Ширан очень любит детей. Неоднократно он говорил о том, что рождение ребенка стало для него настоящим счастьем. И хоть его жизнь кардинально изменилась после того, как он стал отцом, он невероятно рад.

Напомним, Святослав Вакарчук во второй раз станет отцом.

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