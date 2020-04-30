Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо

О смерти артистки стало известно 30 апреля.

Умерла солистка популярной в 1990-х группы "Фристайл" Нина Кирсо. Ей было 56 лет.

О смерти артистки сообщила сестра знаменитости Алла на своей странице в Facebook.

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"Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о рабе божьей Нине", – написала сестра и добавила фото Кирсо.

Напомним, что Нине Кирсо стало плохо 1 июня 2018 года, когда она вернулась домой после концерта. Кирсо потеряла сознание, только через несколько часов ее нашла на полу в кухне подруга сына певицы, которая вызвала скорую помощь. Женщину доставили в больницу в Полтаве, где диагностировали инсульт, а на следующий день прооперировали. С тех пор Нина Кирсо находилась в коме.

Группа "Фристайл" исполняла хиты 1990-х "Ах, какая женщина", "Больно мне, больно", "Белая метелица".