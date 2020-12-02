Скончалась звезда фильма "Весна на Заречной улице" Нина Иванова

Точная причина смерти не раскрывается.

Умерла советская киноактриса, звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова. Читайте такжеУмер звезда "Собачьего сердца" Борис ПлотниковОб этом сообщил Союз кинематографистов России на своем сайте. «1 декабря на 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова», - говорится в сообщении. Точная причина смерти Ивановой не раскрывается. Отмечается, что прощание с артисткой состоится 4 декабря. Актриса Нина Иванова: что о ней известно Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве. Первое ее появление в кино произошло еще в десятилетнем возрасте в картине Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка».

Наибольшую известность ей принесла роль Татьяны Сергеевны в картине Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице».

Кроме того, актриса появлялась в таких лентах, как «Легкая жизнь», «Живет такой парень», «Киевлянка», «Наследники» и «Любовью надо дорожить». Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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