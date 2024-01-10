Она выступает за постепенную украинизацию.

Украинская актриса Екатерина Кузнецова всегда откровенна со своими подписчиками. На днях в соцсети она впервые призналась, на каком языке общается в быту.

"Никогда не скрывала это и не буду. В быту с родителями мы общаемся на русском языке, так же и с бабушкой, и с любимым Максимом. С подругами некоторыми на украинском. В просторах инстаграма на украинском, как видите. Я за постепенную украинизацию, только таким путем мы все перейдем впоследствии на государственный язык. Силой это не работает, убеждена в этом", - написала Екатерина.

Сама актриса родилась в Киеве и заканчивала театральное столичное высшее учебное заведение. Поэтому говорила раньше, что знает и хорошо понимает украинский.

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Напомним, Екатерина Кузнецова долгое время жила в России и снималась для российских сериалов. Один из самых известных - это сериал "Кухня". Но в начале полномасштабного вторжения она выехала из страны-агрессора. Девушка поехала на Шри-Ланку, а затем в Испанию. Сейчас на родину она приезжает редко.

Кстати, ее возлюбленный-россиянин Максим поддерживает Украину и даже хочет получить украинское гражданство. Мужчина откровенно говорит о своей позиции и публично показался в футболке с украинским гербом.

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