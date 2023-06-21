Актер потерял сознание, после чего у него начались провалы в памяти.

В РФ срочно госпитализировали актера из фильма "Бой с тенью". Никита Зверев упал в судорогах и потерял сознание после спектакля.

Помимо этого, у актера начались проблемы с памятью. Когда врачи привели его в сознание, он не помнил, что отыграл спектакль.

"По нашей информации, все случилось в магазине, куда Зверев зашёл сразу после постановки. Звезда фильмов "Мистер нокаут", "Бой с тенью" и "Грозовые ворота" потерял сознание и упал в судорогах. Прибывшие на место врачи зафиксировали у актёра кратковременные провалы памяти — он даже не мог вспомнить, отыграл ли спектакль", - сообщает российский Telegram-канал Mash.

Видео дня

Известно, что актер находится в больнице. Медики считают, что у Зверева переутомление. По данным СМИ, актер мало спал и страдал от проблем с давлением. Сейчас за его состоянием следят врачи, никаких прогнозов они не дают.

Что актер Никита Зверев говорит о войне

Российский актер, снимавшийся в сериалах "Ефросинья", "Территория красоты", а также в фильме "Бой с тенью", молчит о полномасштабной войне. Он не осудил путинский режим.

Еще в 2017 году Зверев выдал свою позицию. Он снялся в пропагандистском фильме "Крым", в котором россияне попытались показать свою версию событий, начавшихся в 2014 году. Зверев играл одного из "беркутовцев". Весь фильм состоит из пропагандистских идей, которыми россияне пытаются оправдывать свою агрессию.

Вас также могут заинтересовать новости: