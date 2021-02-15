Водитель скрылся с места преступления.

В семье популярной рэперши Ники Минаж случилось горе. Ее отца насмерть сбила машина.

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Об этом сообщает TMZ.

На улице в Минеоле (штат Нью-Йорк, - УНИАН) 64-летний Роберт Марадж попал под колеса автомобиля. Водитель, который сидел за рулем машины, даже не попытался оказать помощь пострадавшему. Он просто скрылся с места преступления. На данный момент сотрудники правоохранительных органов подали его в розыск.

Отмечается, что Роберт погиб не сразу. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но он еще был жив. И только через сутки мужчина скончался.

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Автор: Диана Могилевич