Вакарчук решил совместить отпуск и работу / фото: https://www.instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук порадовал своих фанатов - несмотря на то, что певец находится на отдыхе, он продолжает работу над записями новых треков.

Об этом Вакарчук написал на своей странице в Instagram.

"Между отпуском и работой никакой разницы", - пошутил музыкант.

Читайте также"Океану Эльзы" - 27 лет: фанаты поют любимые песни группы (видео)Подписчики фронтмена принялись угадывать, где именно сейчас находится Вакарчук, ведь сам он эту информацию не сообщил. На опубликованных фото певец стоит на побережье, а вдалеке на берегу виднеются пальмы.

Аудитория певца также восхитилась красотой заката, на фоне которого сфотографировался Вакарчук, а также передала певцу привет из тех стран, где сами живут или отдыхают.

Фото Вакарчук на отдыхе 21 января 2022
Фото Вакарчук на отдыхе 21 января 2022
Фото Вакарчук на отдыхе 21 января 2022
Фото Вакарчук на отдыхе 21 января 2022

Напомним, ранее Вакарчук поделился с поклонниками архивным фото, на котором изображен вместе с другими участниками бэнда.

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