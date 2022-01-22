Певец показал несколько снимков своих рабочих будней.

Украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук порадовал своих фанатов - несмотря на то, что певец находится на отдыхе, он продолжает работу над записями новых треков.

Об этом Вакарчук написал на своей странице в Instagram.

"Между отпуском и работой никакой разницы", - пошутил музыкант.

Читайте также"Океану Эльзы" - 27 лет: фанаты поют любимые песни группы (видео)Подписчики фронтмена принялись угадывать, где именно сейчас находится Вакарчук, ведь сам он эту информацию не сообщил. На опубликованных фото певец стоит на побережье, а вдалеке на берегу виднеются пальмы.

Аудитория певца также восхитилась красотой заката, на фоне которого сфотографировался Вакарчук, а также передала певцу привет из тех стран, где сами живут или отдыхают.

Напомним, ранее Вакарчук поделился с поклонниками архивным фото, на котором изображен вместе с другими участниками бэнда.

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