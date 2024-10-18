Певица впервые прокомментировала слухи о втором венчании с возлюбленным.

Известная украинская певица Анастасия Приходько ответила на слухи о втором венчании с мужем Александром. Артистка объяснила, что они с любимым делали в годовщину брака в церкви.

В сентябре этого года исполнительница сообщила, что они с Александром отмечают стальную свадьбу - 11 лет супружеской жизни. Тогда она опубликовала серию снимков, на которых показалась в белом платье и с веночком на голове.

Супруги сделали несколько кадров в церкви, из-за чего поклонники предположили, что звезда обвенчалась с избранником. К слову, этот пост Анастасия удалила из своих соцсетей.

Приходько впервые дала комментарий по этому поводу и заявила, что подписчики неправильно поняли ее. Она подчеркнула, что венчаться во второй раз - это грех. Поэтому пара просто решила возобновить брачные обеты в церкви. По ее словам, это была уютная и романтическая церемония.

"Очень много людей пишут мне, что мы второй раз обвенчались. Второй раз венчаться – это очень большой грех. Никто над нами короны не держал, у меня был просто веночек из кораллов. Мы сказали себе, если мы уже больше 10 лет прошли, то надо еще 10 лет, как минимум. Это было очень спокойно, романтично и органично", - объяснила Анастасия.

Знаменитость добавила, что теперь она хочет, чтобы церемония обновления обетов стала их с Александром традицией.

Отметим, что певица с мужем знакома еще с юного возраста. В 2013 году влюбленные заключили официальный брак, а уже через два года у них родился сын Гордей. В 2021 году появился на свет младший сын Лука. Приходько также воспитывает старшую дочь Нану от предыдущих отношений.

Напомним, ранее в Молдове появилась афиша с Анастасией Приходько с лозунгом "Нет в ЕС". В стране отменили концерт артистки.

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