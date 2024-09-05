Анастасия Приходько обвенчалась с мужем после 11 лет брака (фото)

Пара счастлива вместе.

Украинская певица Анастасия Приходько 4 сентября отметила со своим мужем стальную свадьбу - 11 лет. В этот важный для их семьи день они решили во второй раз обвенчаться.

Артистка пришла в храм в белом платье длины макси и с красными бусами на голове. Ее супруг надел белую рубашку и синие штаны. Заметно, что пара счастлива вместе.

По словам артистки, в храме они дали друг другу обеты. А свидетелями этого священного процесса стали их близкие друзья.

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"Мы празднуем 11 лет вместе… Стальную свадьбу! Спасибо друзьям, которые стали свидетелями наших новых обетов в храме! Была чрезвычайная служба в храме, которую провел отец Иоанн", — поделилась артистка.

Отметим, Анастасия и Александр знакомы еще со школьных времен. В 2013 году они официально поженились. В августе 2015 года у пары родился сын Гордей. 25 марта 2021 года Приходько родила второго сына Луку.

Также она воспитывает дочь Нану от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Анастасия Приходько выступила против вступления Украины в ЕС.

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