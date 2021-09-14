Певица поделилась в Instagram красочным видео с отдыха.

Украинская певица MARUV, которая недавно выпустила клип с российским артистом Филиппом Киркоровым, отправилась на отдых в Монако. Оттуда она уже успела показать несколько ярких кадров, а сейчас опубликовала видео.

В кадре звезда сидит на огромной качели, а за ней стоит ее подруга в черном раздельном купальнике. Интересно, что девушка стояла спиной к камере, тем самым засветив свои ягодицы и аппетитную фигуру.

"Пенелопа и Мария. Жду ваши реакции. До конца года вы точно ничего красивее не увидите", - подписала ролик певица.

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Настоящее имя MARUV - Анна Корсун. Девушка выступает сольно с 2018 года. В 2017 году она выпустила первый альбом Stories, в который вошли семь композиций. 28 сентября 2018 года вышел дебютный альбом Maruv - Black Water.

22 марта 2019 года Maruv стала победительницей в четырёх номинациях украинской национальной музыкальной премии YUNA - "Открытие года", "Лучший дуэт" (MARUV & Boosin), "Лучший электронный хит" (Maruv & Boosin с треком Drunk Groove) и "Лучшая песня на иностранном языке" (Maruv - Drunk Groove).

3 ноября 2019 Maruv стала победителем конкурса MTV EMA в номинации "Лучший артист года по версии MTV Россия". Участие в награждении вызвало критику Maruv в социальных сетях.

29 ноября вышел мини-альбом Hellcat Story, состоящий из четырёх композиций. 16 декабря Maruv была выдвинута на премию YUNA 2020 в номинациях "Лучшая исполнительница", а также "Лучший электронный хит" и "Лучшая песня на иностранном языке" с песней "Siren Song".

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Автор: Диана Могилевич