Знаменитость пытается петь несмотря на страдания.

Вышел трейлер интервью знаменитой певицы Селин Дион на шоу Today. Звезда рассказала, как она живет с неизлечимой болезнью - синдром мышечной скованности.

Как известно, артистка страдает болезнью, которая вызывает прогрессивную мышечную ригидность, часто превращая людей в тех, что совсем не могут двигаться. В комментариях под трейлером поклонники исполнительницы поддержали ее. Правда, многие из поклонников заметили, как Дион постарела из-за болезни.

В трейлере Селин рассказала, что ей чрезвычайно сложно петь из-за боли, с которой она живет постоянно. Певица поделилась случаем, как она однажды сломала себе ребра. Дело в том, что ее состояние сопровождается спазмами в разных частях тела, и порой они бывают слишком сильными.

"Когда я пытаюсь петь, ощущение такое, будто меня кто-то душит. Как будто кто-то давит на мое горло. Это может быть в районе живота, в позвоночнике, в ребрах. Кажется, если я поставлю ногу, то она застрянет в таком положении. Или то же самое может произойти с моими пальцами или руками, когда я готовлю", - отметила Селин.

К слову, синдром мышечной скованности у Дион обнаружили в 2022 году. Тогда она была вынуждена отменить свой концертный тур. Ее болезнь прогрессирует, однако певица борется за жизнь.

Напомним, ранее неизлечимо больная Селин Дион рассказала, как едва не умерла.

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