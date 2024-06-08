Вышел трейлер интервью знаменитой певицы Селин Дион на шоу Today. Звезда рассказала, как она живет с неизлечимой болезнью - синдром мышечной скованности.
Как известно, артистка страдает болезнью, которая вызывает прогрессивную мышечную ригидность, часто превращая людей в тех, что совсем не могут двигаться. В комментариях под трейлером поклонники исполнительницы поддержали ее. Правда, многие из поклонников заметили, как Дион постарела из-за болезни.
В трейлере Селин рассказала, что ей чрезвычайно сложно петь из-за боли, с которой она живет постоянно. Певица поделилась случаем, как она однажды сломала себе ребра. Дело в том, что ее состояние сопровождается спазмами в разных частях тела, и порой они бывают слишком сильными.
"Когда я пытаюсь петь, ощущение такое, будто меня кто-то душит. Как будто кто-то давит на мое горло. Это может быть в районе живота, в позвоночнике, в ребрах. Кажется, если я поставлю ногу, то она застрянет в таком положении. Или то же самое может произойти с моими пальцами или руками, когда я готовлю", - отметила Селин.
К слову, синдром мышечной скованности у Дион обнаружили в 2022 году. Тогда она была вынуждена отменить свой концертный тур. Ее болезнь прогрессирует, однако певица борется за жизнь.
Напомним, ранее неизлечимо больная Селин Дион рассказала, как едва не умерла.