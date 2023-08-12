Артист вспомнил прошлое, когда многие из певцов не хотели переходить на украинский язык.

Известный певец Олег Скрипка рассказал, что думает об артисте Коле Серге, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины встал на защиту родины. На подкасте для STAND UP Battle он поделился откровенными заявлениями и воспоминаниями о прошлом.

Так, Скрипка рассказал, как много лет назад начал говорить молодым артистам о том, что русский язык уже скоро потеряет свою популярность. Еще тогда певец советовал записывать песни на украинском языке однако его мало кто слушал.

Скрипка помнит, что в прошлом Серга тоже был русскоязычным артистом. Впрочем, в начале полномасштабной войны все изменилось.

Видео дня

"И здесь война, и он идет на фронт. Он создает "Культурный десант", он переходит на украинский язык. И я просто был шокирован, реально", - признался Скрипка.

По словам певца, он поражен тем, что Серга и другие одесситы перешли на украинский язык. Скрипка отметил, что очень уважает певца.

Что известно о Коле Серге

Украинский артист, который в начале полномасштабной войны решил защищать Украину и вступил в ТрО, открыто критикует Путина и осуждает российскую агрессию. Кроме этого, Серга основал "Культурный десант" - сообщество военных и артистов, ушедших на фронт.

Недавно он вместе с детьми Украины щемяще поблагодарил защитников неба. Серга написал песню, в которой говорилось о наших Силах ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: