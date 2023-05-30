На этом одиозный музыкант даже не думает останавливаться.

Российский артист-путинист Филипп Киркоров снова решил лечь под нож хирурга. Что на этот раз музыкант будет "подтягивать" - пока неизвестно. В своем Instagram-блоге путинист показал, что приехал в клинику к пластическому хирургу, который уже проводил ему операции.

В кадре он появился в одном из своих концертных костюмов, а также уточнил, что прилетел буквально "с корабля на бал".

"Нет предела красоте. У нас сегодня очередное стремление к прекрасному, стремление к здоровью. Вперед!" - заявил бывший муж Аллы Пугачевой на видео.

Пластические операции Филиппа Киркорова

С начала 2023 года артист-путинист перекроил себя полностью. Он рассказал, что у него появился человек, ради которого хочется просыпаться по утрам. Поэтому, чтобы второй половинке было приятно на него смотреть, Киркоров решил "пришить" себе кубики пресса, подтянуть лицо, убрать морщины и второй подбородок.

Неоднократные операции стали причиной насмешек - публика только смеется над тем, как Филипп пытается остановить старость.

Напомним, Киркоров на курорте попытался спрятать залысины, но не вышло.

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