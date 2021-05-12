По словам певицы, в конце концов ее терпение лопнуло.

Украинская певица SLAVIA рассказала, что ее бывший супруг Дзидзьо флиртовал с коллегой по цеху Олей Цибульской, с которой они к тому же являются кумовьями.

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По словам SLAVIA, больше интереса проявляла именно Цибульская. Но так как она человек неконфликтный, то у нее не возникало желания выяснять с ней отношения. При этом своему тогда еще законному супругу она говорила о своих чувствах и о том, что такое их поведение на публике ей неприятно. Также девушка сказала, что среди артистов ходили слухи, что Цибульская даже родила сына от Михаила Хомы.

"Оля подогревала слухи, не опровергала их. В какой-то момент я поняла, что есть какая-то грань, а дальше моё терпение лопнуло, мне стало неприятно и больно", - рассказала SLAVIA.

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Автор: Диана Могилевич