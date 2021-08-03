Алекс Родригес, экс-бойфренд певицы Дженнифер Лопес, недолго горевал после того, как его экс-возлюбленная вернулась к Бену Аффлеку. Спортсмен нашел утешение в объятиях горячей блондинки Мелани Колинз, которая работает спортивным репортером.
О новом романе Алекса Родригеса сообщает издание Daily Mail.
Родригеса и Колинз папарацци "поймали" во время свидания на Ибице. Рядом с блондинкой бывший избранник Джей Ло выглядит счастливым. Кажется, он совсем и не вспоминает о бросившей его певице, которая практически сразу же закрутила роман со своим возлюбленным из прошлого - актером Беном Аффлеком.
Свои новые отношения Родригес пытается сохранить в тайне. Он и его пассия не публикуют общих фото, однако СМИ уже вовсю говорят об их возможной свадьбе.
46-летний экс-бойфренд Джей Ло выбрал себе пассию помоложе. Мелани Колинз 35 лет, а сама Лопес совсем недавно отметила 52-летие. Горячая блондинка нередко хвастается спортивной фигурой на своей странице в Instagram, она прекрасно выглядит и очень хорошо смотрится рядом с Родригесом.
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