Он удивляется его нелепому поведению.

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев резко высказался о путинисте Филиппе Киркорове.

Мужчина знаком с ним лично, однако сейчас не может понять его поведение.

"Это худшее, что можно себе представить. То, куда он себя завел. Он никогда не был плохим человеком. Мне Филипп был известен как человек-слово. Если он говорил, что поддержит и приедет на какую-то вечеринку, то он это делал", - сказал Алан в интервью Дмитрию Гордону.

А потом вспомнил слова Ады Роговцевой, которая говорила о том, что стоит заранее выбрать, какую старость ты хочешь: хорошую или достойную. Поэтому, по мнению Бадоева, сторонник Путина выбрал для себя странный путь.

"Он не выбрал для себя достойную старость, а мог бы. Я в шоке. Я не понимаю, почему он так делает. Он мог бы прекрасно зарабатывать деньги где-то там, где все иммигранты собираются", - отметил Алан.

Он также добавил, что имеет предположение об ограничении действий Киркорова со стороны Кремля. Об этом он сказал так:

"Детей он мог бы вовремя вывезти. Я подозреваю, что у него могут и забрать детей, если что-то будет не так. А надо было быстро действовать и сразу".

Напомним, ранее Алан Бадоев высказался о молчании певицы Софии Ротару относительно полномасштабной войны. Он отметил, что не стоит ждать от нее комментариев.

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