Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (фото)
10:44, 22 мая 2020Звезды
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Для походов в горах певица предпочла свободную и мешковатую одежду, из-за чего кажется, что она несколько располнела.
Украинская певица Тина Кароль отправилась в Карпаты / фото: Андрей Боечко
Украинская певица Тина Кароль отправилась в Карпаты. Что именно делает там артистка: отдыхает или снимает новую видеоработу, пока непонятно.
При этом певица никогда не откажет поклонникам в фото и уделит фанатам свое время и внимание, поэтому в сети начали появляться множественные фото с Кароль в спортивной одежде и без макияжа.
Instagram фан-страница Тины Кароль
Instagram фан-страница Тины Кароль
Отметим, что для походов в горах певица предпочла свободную и мешковатую одежду, из-за чего кажется, что она несколько располнела. Особенно объемными выглядят ноги знаменитости.
Кроме того, артистка не стала делать макияж, а на голове сделала простой пучок.
А так певица выглядела на съемках шоу "Голос" / Instagram фан-страница Тины Кароль
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