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Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (фото)

10:44, 22 мая 2020
Звезды
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Украинская певица Тина Кароль отправилась в Карпаты / фото: Андрей Боечко

Украинская певица Тина Кароль отправилась в Карпаты. Что именно делает там артистка: отдыхает или снимает новую видеоработу, пока непонятно. 

При этом певица никогда не откажет поклонникам в фото и уделит фанатам свое время и внимание, поэтому в сети начали появляться множественные фото с Кароль в спортивной одежде и без макияжа. 

Instagram фан-страница Тины Кароль
Instagram фан-страница Тины Кароль

Отметим, что для походов в горах певица предпочла свободную и мешковатую одежду, из-за чего кажется, что она несколько располнела. Особенно объемными выглядят ноги знаменитости.

Кроме того, артистка не стала делать макияж, а на голове сделала простой пучок. 

А так певица выглядела на съемках шоу "Голос" / Instagram фан-страница Тины Кароль

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Теги: #певица#Тина Кароль