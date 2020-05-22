Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (фото)

Для походов в горах певица предпочла свободную и мешковатую одежду, из-за чего кажется, что она несколько располнела.

Украинская певица Тина Кароль отправилась в Карпаты. Что именно делает там артистка: отдыхает или снимает новую видеоработу, пока непонятно.

При этом певица никогда не откажет поклонникам в фото и уделит фанатам свое время и внимание, поэтому в сети начали появляться множественные фото с Кароль в спортивной одежде и без макияжа.

Отметим, что для походов в горах певица предпочла свободную и мешковатую одежду, из-за чего кажется, что она несколько располнела. Особенно объемными выглядят ноги знаменитости.

Кроме того, артистка не стала делать макияж, а на голове сделала простой пучок.