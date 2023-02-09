Эти актеры не потеряли красоту, с годами они стали еще более привлекательными.

Последняя серия легендарного сериала "Великолепный век" вышла еще в 2014 году, но актеры-красавчики, сыгравшие главные роли, до сих остаются любимчиками зрителей. УНИАН рассказывает, как изменились звезды, сыгравшие "горячих" бородачей.

Султан Сулейман - Халит Эргенч

Турецкому актеру, сыгравшему Султана Сулеймана, уже 52 года. Он покорил сердца зрительниц своим мужественным и чувственным образом. В сериале его персонаж был строг ко всем врагам, но проявлял невероятную нежность к любви всей своей жизни - Хюррем-Султан. Сейчас актер редко публикует новые фото, однако каждый снимок Эргенча вызывает настоящий фурор.

Шехзаде Мустафа - Мехмет Гюнсюр

Гюнсюр сыграл первого сына султана Сулеймана - шехзаде Мустафу. Сейчас актеру 47 лет, однако с возрастом он стал выглядеть еще лучше. Гюнсюр часто примеряет новые образы, снимается в фотосессиях и делится личными снимками в социальных сетях.

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Малкочоглу Бали-бей - Бурак Озчивит

Одним из самых "горячих" актеров "Великолепного века" был Бурак Озчивит. Он сыграл Малкочоглу Бали-бея - сына наместника Семиндере, военачальника Османской Империи и хранителя покоев Султана. И, хотя, он нечасто носил пышную бороду, отдавая предпочтение пышным усам, зрительницы были от него в восторге. Сейчас Озчивиту 38 лет, до 2019 года он активно снимался в фильмах и сериалах.

Напомним, ранее в сериале "Великолепный век" нашли эпичные киноляпы.

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