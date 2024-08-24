Она вспомнила самые сложные периоды отношений с актером.

Бывшая девушка американского актера Мэттью Перри, который умер в прошлом году, рассказала о сложном расставании с ним. Об этом пишет издание The Mirror US.

47-летняя Кейти Эдвардс была не только его возлюбленной, но и ассистенткой. Поэтому пара проводила много времени вместе, однако впервые девушка решила назвать причину завершения их отношений. По ее словам, наркозависимость сильно влияла на состояние экс-возлюбленного и она не могла смотреть, как он умирает.

"Мэттью платил мне очень хорошо, как своей помощнице, но в какой-то момент он стал настолько плох, что у меня не осталось выбора, кроме как отказаться от этой зарплаты. Я знала, что не смогу смотреть, как он умирает. Я никогда не смогла бы жить с этим", - отметила Кейти.

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Эдвардс также добавила, что было немало случаев, когда она волновалась за его жизнь. Об этом бывшая актера вспоминает так:

"Было так много бессонных ночей, что я приходила домой, просыпалась в четыре утра и писала ему: "Ты жив? Ты жив? Просто отвечай. Пришли мне смайлик. Отправь мне что-нибудь, что ты рядом". Я не могла спать по ночам, зная, что он делает".

К слову, в январе 2011 года именно девушка отправила Мэттью в реабилитационный центр, ведь хотела ему помочь избавиться от зависимости.

"Я сказала: "Я больше этим не занимаюсь, Мэттью, мне жаль, что ты будешь меня ненавидеть, но мы отправим тебя в реабилитационный центр", - отметила Эдвардс.

Однако лечение не принесло долговременного результата. И 28 октября 2023 года звезда сериала "Друзья" умер. Мужчине было 54 года, а официальной причиной смерти признали "передозировку кетамина".

Напомним, недавно суд назвал пятерых подозреваемых в смерти Мэттью Перри.

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