Она также подчеркнула, что сделала свои выводы.

Судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская откровенно рассказала, жалеет ли о бывшем браке и чему научил ее этот опыт.

Сначала Ольга отметила, что с экс-супругом Иваном у них все случилось быстро: свадьба, ребенок, развод. Однако они никак не пытались спасти свой союз.

"Судьба нам дает эти встречи не просто так. А мы воспринимаем это как данность. Сели такие: "Да что уже, есть ты, есть я, поженились и т.д". Мы же с Иваном поженились, родили ребенка, потому что мы были влюблены, а потом очень так по-молодому быстро и легко все это отпустили. Не сели, не проговорили, не пошли к психологу, не разобрались между собой", - рассказала Мартыновская в проекте "33 запитання від ЛЮКС ФМ".

Но добавляет, что не жалеет о прошлом, ведь верит, что все делается к лучшему.

"Отвечая на вопрос "А почему вы разошлись?", думаешь, действительно почему? Никто же никому не изменил, никто никого не бил, не абьюзил, как там приписывают... У нас классный ребенок, мы молодые перспективные в одной сфере, а что-то так вот взяли и пережевали", - сказала она.

Поэтому сейчас Ольга решила не повторять собственных ошибок в отношениях с новым избранником, которого зовут Руслан. И делает так:

"Я стараюсь находить компромиссы и говорить, и спрашивать у него, и у себя, чтобы было хорошо".

К слову, Ольга и ее бывший Иван Кобец сыграли свадьбу в 2015 году. Однако их брак продлился недолго, ведь уже в начале 2020 года они официально развелись. У них есть общая 8-летняя дочь Вера, воспитанием которой кулинар занимается самостоятельно.

Напомним, ранее Ольга Мартыновская откровенно рассказала о своих новых отношениях.

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