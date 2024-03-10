Она считает, что они еще маленькие для понимания всей ситуации.

Третья жена шоумена Владимира Остапчука - 23-летняя Екатерина - рассказала об отношениях с детьми мужа от первого брака с Еленой Войченко. Тогда мужчина скандально развелся с экс-супругой после 13-ти совместных лет супружеской жизни.

Новая избранница Остапчука отметила, что не против общения с 11-летней Эмилией и 6-летним Эваном, но пока их разделяет расстояние.

"Они живут в Канаде. Если бы жили в Киеве и мы бы виделись, то общались бы. А так, я не понимаю, зачем я им", - написала Екатерина у себя в Instagram.

Видео дня

Она также добавила, что волнуется, чтобы для них это не было травмой, поэтому всему свое время. Но, если они сами изъявят желание познакомиться - она не будет против.

"Мне кажется, что они еще малые, чтобы поддерживать со мной сознательное общение. Если когда-то захотят - я только за. А лезть мне сейчас в видеозвонок - это для них травматический опыт, я думаю", - отметила Екатерина.

К слову, девушка не скрывает, что хотела бы иметь и собственных двух или даже трех детей, ведь семья для нее всегда была в приоритете и она очень любит детей.

Напомним, ранее Екатерина рассказала о реакции родителей на их свадьбу с Владимиром Остапчуком.

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