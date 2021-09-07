Адвокат Ефремова рассказал, что тот страдает от сезонной аллергии.

Адвокат осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова - Петр Хархорин - рассказал, что в августе актер перенес отек Квинке из-за сезонного обострения аллергии.

Об этом сообщает "СтарХит".

"Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства", - заверил он.

Отметим, что вскоре должен состояться кассационный суд по делу Ефремова. Ему могут смягчить наказание. Ранее же ему присудили 7,5 лет лишения свободы.

Напомним, в июне 2020 года внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречку и протаранил автомобиль, который ехал по своей полосе. Актер выжил, а водитель другой машины от полученных травм скончался в больнице.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич