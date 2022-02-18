Имиджмейкер отметила стиль 72-летней Примадонны.

Советская и российская певица Алла Пугачева, несмотря на своей возраст, тщательно следит за внешним видом и образом даже отдыхая в своем замке.

Один из недавних "луков" 72-летней Примадонны, в котором она похвасталась подарком от внука, прокомментировала имиджмейкер Наталья Родионова в комментарии порталу BLITZ+.

По словам эксперта, "домашний" образ Пугачевой может себе позволить далеко не каждый "простой смертный".

"Стиль "гранж" отлично сложился на Алле Борисовне, даже очки подчеркивают настроение аутфита. Для фигуры певицы комплект смотрится гармонично по пропорциям. Худи с характером, но такие сейчас в моде. Скорее всего, look недешевый, я бы оценила в 300 тысяч рублей (порядка 112 тысяч гривень).

Ранее Максим Галкин опубликовал новое видео с двойняшками Лизой и Гарри, показав как его с Аллой Пугачевой дети ходят в школу.

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